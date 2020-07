Calciomercato Juventus, nuovo nome per l’attacco: top player da 90 milioni 

Per l’attacco della Juventus, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, sarebbe spuntato un nuovo top player: l’esterno del Barcellona Ousmane Dembélé.

La Juventus ha rimediato una sconfitta in trasferta contro il Cagliari nella 37esima giornata di campionato. I Campioni d’Italia non hanno brillato al Sardegna Arena incassando due reti, una per frazione. La squadra di Sarri, messo in cassaforte il noto Scudetto di fila, è già con la testa al ritorno degli ottavi di Champions League, dove dovrà affrontare il Lione che ha vinto per 1-0 il match d’andata. Intanto si susseguono le indiscrezioni di calciomercato sui prossimi acquisti della società in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore sarebbe tornato di moda a Torino un nome che la Juventus segue da tempo: Ousmane Dembélé del Barcellona, che pare ormai in uscita dal club blaugrana.

Calciomercato Juventus, nuovo nome per l’attacco: Dembélé del Barcellona, operazione da 90 milioni

Un nuovo nome per l’attacco della Juventus in vista della prossima stagione. Si tratta dell’esterno offensivo del Barcellona Ousmane Dembélé che pare sia arrivato ai ferri corti con la società spagnola. Secondo un’indiscrezione riportata dal portale iberico Don Balon, i bianconeri, che da tempo seguono il francese, sarebbero disposti a presentare una maxi offerta per portarlo a Torino: 90 milioni di euro. Una cifra che potrebbe convincere la società blaugrana a far partire il giocatore classe 1997. Dopo lo scambio Pjanic-Arthur si potrebbe creare un’asse tra le due società. Ad agevolare la trattativa, sempre secondo Don Balon, potrebbe essere anche Leo Messi che avrebbe fatto delle pressioni sulla dirigenza per vendere il francese. Al fuoriclasse argentino non sarebbero andati a genio alcuni comportamenti di Dembélé fuori dal campo, ma soprattutto il suo rendimento.

L’ala, acquistata nell’estate 2017 per 105 milioni di euro più bonus, in tre stagioni ha realizzato 19 reti e 17 assist in un totale di 74 presenze. Rendimento che, considerato l’ingente investimento, non avrebbe non convinto solo Messi e che avrebbe fatto già scendere il valore del suo cartellino. Per questa ragione, il Barcellona sembrerebbe essere disposto a trattare la cessione, probabilmente per incassare un tesoretto da reinvestire per il ritorno di Neymar al Camp Nou.

I soldi per una simile operazione potrebbero arrivare nelle casse bianconere da alcune cessioni di rilievo, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Tra i calciatori che potrebbero dire addio alla squadra di Sarri i nomi più papabili sembrano essere quelli di Douglas Costa, Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi.

Se l’affare si concretizzasse, il tecnico della Vecchia Signora potrebbe vantare un tridente di lusso formato da Dembélé al fianco di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.