Giulia De Lellis, la FOTO da guarita: ora è bella e “Sana”

Giulia De Lellis è una donna fenomenale: la romana, dopo alcuni giorni particolari, è tornata in forma smagliante.

Giulia De Lellis è una modella ed influencer molto seguita dagli italiani: la romana ha un grosso seguito su Instagram e il suo account vanta 4,6 milioni di follower. La ragazza ha partecipato a programmi come ‘Uomini e donne’ e ‘Grande Fratello Vip’ e ha scritto con Stella Pulpo il libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ che è risultato uno dei libri più venduti in Italia. Il romanzo autobiografico tratta il tradimento del suo fidanzato Andrea Damante. La De Lellis è sempre una donna sensuale e ama condividere foto mostruose sul web, mettendo in mostra le sue ‘curve’. La nativa di Roma, dopo alcuni giorni complicati, è tornata in splendida forma e ha messo su Instagram un paio di foto da paura.

