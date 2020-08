Chiara Biasi, nuda davanti alla finestra: l’aria diventa bollente

Chiara Biasi ha condiviso uno scatto mentre è seduta sulla vasca da bagno, la testa inclinata da un lato, i capelli sciolti e tutta nuda di spalle

Visualizza questo post su Instagram there’s no place like puglia 🤍 Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 2 Ago 2020 alle ore 10:07 PDT

Chiara Biasi ha pubblicato uno scatto davvero hot: seduta su una vasca da bagno in marmo, davanti alla finestra, completamente nuda, mentre guarda fuori. Una foto artistica in cui spiccano il suo fisico perfetto e i tanti tatuaggi. La bella influencer con i suoi 2 milioni e 600 mila follower è molto attiva sui social. Dopo l’immagine di nudo, ha già condiviso altre tre foto, una più bella dell’altra. Nell’ultima mostra la sua borsa firmata e luccicante, in un’altra è in auto mentre è diretta in Puglia, probabilmente per le vacanze estive e nella terza ha una gamba appoggiata alla parete mentre scrive che fa stretching: è vestita infatti con abiti sportivi e scarpe da ginnastica. In quest’ultimo scatto si può ammirare anche parte della sua splendida dimora.

La foto di Chiara Biasi senza veli davanti alla finestra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 1 Ago 2020 alle ore 9:36 PDT

Tra i like ricevuti dalla modella e influencer ce n’è uno illustre, quello di Anna Tatangelo, a cui è piaciuta la foto artistica della Biasi. Come già detto si possono vedere anche i suoi tanti tatuaggi come la piuma, la luna, la stella, la mano di Fatima e il coccodrillo sulla schiena. Ma ne ha anche molti altri come la croce sull’inguine, un simbolo tra i seni, La scritta ‘No mas’ sul gomito e quella ‘Libera’ sul polso. Chiara Biasi è nata a Pordenone il 28 marzo del 1990 ed è del segno zodiacale dell’ariete.

Visualizza questo post su Instagram 7am stretching #adv Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 2 Ago 2020 alle ore 5:52 PDT

Abituati a vederla sempre serena e solare, forse molti non sanno che l’influencer ha passato un bruttissimo periodo a causa di un’ischemia.