Diletta Leotta la foto in costume è ricca di Eros, non c’è cosa più bella – FOTO

Diletta Leotta bomba di sensualità dopo il primo bagno al mare: in costume sul gommone, fa sciogliere i ghiacciai con un sorriso e un corpo perfetto, foto.

Visualizza questo post su Instagram Il primo bagno non si scorda mai 😄🌅 #summer20 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 4 Ago 2020 alle ore 11:23 PDT

Diletta Leotta sa come incantare e far sognare i fans che, ogni giorno,m aspettano con ansia una sua foto sui social. Nello scatto che vedete qui in alto, Diletta si lascia immortalare in tutta la sua bellezza dopo il primo bagno al mare. Con un costume colorato, i capelli bagnati, la Leotta guarda l’infinità del mare con un sorriso felice regalando ai 6,9 milioni di followers uno scatto artistico e ricco di sensualità reso ancora più bello dal sole che illumina l’immagine della conduttrice.

“Il primo bagno non si scorda mai“, scrive la Leotta su Instagram e i commenti dei fans non si sono fatti attendere arrivando puntuali dopo pochi minuti. “Che meraviglia”, “La dea più bella che abbia mai visto”, “Fantastica”, “Incatentevole”, “Che spettacolo di donna”, “Veramente top”, “Io non scordo mai la tua bellezza“, scrivono i fans.

