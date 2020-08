Elisa Toffoli torna sul palco, bellissima e piena di grinta – FOTO

Superlativa Elisa, che è finalmente tornata ad esibirsi dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria. La cantante condivide uno scatto dal palco.

Carismatica e piena di grinta, Elisa Toffoli è una vera e propria forza della natura. La cantante ha alle spalle ben 20 album pubblicati che l’hanno condotta ai vertici delle classifiche nazionali, mentre la sua musica acquisiva risonanza a livello mondiale. Ma la sua carriera non si esaurisce qui. Nel curriculum di Elisa troviamo infatti anche numerosi progetti in qualità di regista di videoclip, doppiatrice e scrittrice. Insomma, una vita davvero movimentata, che ha dovuto subire un necessario stop a causa dell’emergenza sanitaria. Qualche giorno fa la cantante è finalmente tornata sul palco e lo ha raccontato così. Clicca su “successivo” per vedere la foto!

Elisa, di nuovo sul palco: “Sempre più una cosa sola”