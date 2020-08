Georgina Rodriguez è sempre più sensuale e affascinante: la compagna di Cristiano Ronaldo ha fatto impazzire i follower con uno scatto clamoroso.

Georgina Rodriguez continua a far impazzire i suoi fan sui social con scatti irreali in cui mette in mostra le sue ‘curve’ da arresto cardiocircolatorio. La compagna di Cristiano Ronaldo ha un fisico statutario, risultato di allenamenti ardui e complicati che la ragazza mostra sul web. La nativa di Buenos Aires ha un grosso seguito: il suo profilo Instagram vanta 19,7 milioni di follower. Georgina, poco fa, ha postato uno scatto favoloso lasciando tutti a bocca aperta.

Lo scatto da paura di Georgina Rodriguez