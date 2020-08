Wanda Nara mostra tutto il suo seno in un selfie, mai vista così – FOTO

Wanda Nara più esplosiva e provocante che mai, la showgirl argentina regala una vista del suo decolletè davvero da far girare la testa: un lato A super

Tutti pazzi per Wanda Nara, sempre e comunque. La showgirl argentina rimane una delle bellezze più conturbanti sui social network. Il suo profilo Instagram è un trionfo di scatti sensuali e ammalianti. L’atteggiamento malizioso di Wanda e le sue forme generose sono un mix irresistibile per tutti gli ammiratori. In questi giorni, lady Icardi si sta godendo un po’ di relax, non altrettanto può fare il bomber del Psg che presto vedremo di nuovo in campo in Champions League. Chissà se riuscirà a portare la sua squadra al successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wanda Nara, il sexy selfie inedito davanti allo specchio – FOTO

Wanda Nara, curve generose in primissimo piano: il lato A fa impazzire