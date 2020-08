Alice Campello é la moglie di un grande attaccante, le FOTO bollenti

Alice Campello appare bellissima su Instagram con foto esplosive

Alice Campello, la web Influencer e modella. Moglie di Alvaro Morata, attaccante dell’Atlético Madrid. Appare sui social incantevole e sensuale. L’ultima foto pubblicata dalla bella veneziana è ammiccante. Si sfiora le labbra con le dita in uno scatto che fa impazzire i follower, che commentano estasiati. Alice è molto presente sui social, ama condividere i pezzi della sua vita meravigliosa con i suoi fan. Sono 2,3 milioni gli utenti che la seguono, è amatissima. Su Instagram di lei troviamo sempre foto moderate e mai fuori posto. Alice sfoggia un’innata eleganza e raffinatezza che la contraddistingue. Una ragazza acqua e sapone semplice ma non scontata, è così che si mostra.

La bellissima famiglia e il lavoro di Alice

Alice da qualche anno ha avviato una linea personale di borse quando stava a Londra con il marito. Il nome del marchio è Masqmai, le borse sono rigorosamente Made in Italy per volere della creatrice. Alice appassionata di moda da quando era bambina, voleva creare dei prodotti di qualità a un prezzo accessibile. Le sue follower sono impazzite per le borse eleganti della giovane. Dopo qualche tempo la modella ha deciso di aggiungere al marchio una linea di prodotti beaty care, in particolare produce oli essenziali che hanno riscontrato molto successo. L’ultimo prodotto uscito è un olio abbronzante per l’estate.

Oltre che ha condividere scatti che la ritraggono da sola. All’incantevole moglie di Morata piace condividere la sua bellissima famiglia. Che è composta dai due gemellini Leonardo e Alessandro, che lo scorso 29 luglio hanno compiuto due anni. Poi c’è il marito, Alvaro Morata noto calciatore spagnolo. Anche se presto saranno i 5, perché la bella Campello è in attesa del terzo figlio, che sarà un altro maschio. Alice sperava in una femmina dopo i due maschietti di casa. Così ha commentato il post in cui annunciava la gravidanza, dicendo che continuerà a cercare una femmina.

La loro è una storia d’amore senza tempo. Lui le ha chiesto di sposarlo un anno dopo averla conosciuta, era il 2017 e dopo il matrimonio da favola celebrato a Venezia. Qualche mese dopo lei ha dichiarato di essere incinta. I due si mostrano sempre innamorati e dolcissimi. Insieme formano la famiglia perfetta.

