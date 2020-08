Calciomercato Roma, nella notte l’accordo per il passaggio di proprietà dei giallorossi tra Pallotta e Friedkin: i termini dell’affare

La notizia tanto attesa dai tifosi della Roma è arrivata. Questa notte, è stato infatti firmato il contratto preliminare per la cessione del club da parte di James Pallotta al gruppo di Dan Friedkin. La conferma arriva dal sito ufficiale giallorosso che ha diramato un comunicato, inviato anche alla CONSOB, in cui si specifica che l’operazione è stata stimata complessivamente in 591 milioni di euro.

Calciomercato Roma, quale futuro con Friedkin? Gli scenari