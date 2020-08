Ambra Angiolini posta un VIDEO e Renga approva: il Motivo

Ambra Angiolini passa una serata con un amica e posta un video divertente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial) in data: 6 Ago 2020 alle ore 1:38 PDT

Ambra Angiolini ieri sera era fuori per fare una serata con l’amica Tiziana. E a un certo punto fa una diretta, mentre l’amica balla sul palco la famosa canzone usata per i balli di gruppo “Mueve la colita”. Ambra sembra aver fatto un bello scherzo all’amica, infatti l’ha iscritta lei al concorso che prevedeva di salire sul palco e ballare. Ovviamente poi ha ripreso tutta la performance dell’amica in una diretta Instagram, commentando in modo spassoso tutte le movenze dell’amica. Durante la serata c’era anche la figlia di Ambra Angiolini, Jolanda avuta dalla relazione con l’ex marito, Francesco Renga. Anche lei ha partecipato al concorso e ha vinto anche una medaglia che ha sfoggiato negli ultimi secondi del video in diretta della mamma. Il video si conclude con un bacio dolcissimo tra mamma e figlia.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Un toccasana per l’organismo: l’aceto di mele scala le gerarchie del gusto

Ambra Angiolini: il rapporto con l’ex, Renga e il nuovo amore Max allegri

Ambra Angiolini è stata immortalata all’Isola d’Elba insieme al compagno, l’allenatore Massimiliano Allegri. La coppia sta insieme da tre anni, e da subito hanno mostrato un grande affiatamento. Per loro tuffi e baci romantici a bordo di uno yacht. Entrambi in grandissima forma fisica.

La bella attrice è rimasta in buoni rapporti con l’ex Francesco Renga, anche per il bene dei due figli Jolanda e Leonardo. I due abitano a pochissima distanza l’uno dall’altro, nella città di Brescia. I due sono stati insieme per 10 anni, fino a quando hanno deciso di separarsi nel 2016. Ambra si è sempre detta molto dispiaciuta della separazione dal compagno, ammette di aver sofferto molto. Inoltre ha rivelato nel programma di Silvia Toffanin, Verissimo che quando i due si sono trovati dall’avvocato per decidere i punti del divorzio. Pare che Renga si sia fermato un momento a riflettere, chiedendo alla compagna se stessero facendo la cosa giusta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Raffaella Fico. Accappatoio e caffè: una botta di sensualità – FOTO

Non è mai facile lasciarsi dopo tanti anni insieme e due figli in comune. Tuttavia se il rapporto diventa pesante con litigi continui, come aveva dichiarato lo stesso Renga. Allora è inutile andare avanti, sia per il proprio bene che per il bene di chi si ha intorno, come i figli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.