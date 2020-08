Coronavirus, in aumento i casi di asintomatici: Rt a 1.01

Secondo il report settimanale dell’Istituto superiore della Sanità e del ministero della Salute che ha monitorato la situazione dal 27 luglio al 4 agosto nel nostro Paese c’è un aumento dei casi seppur lieve

Il ministero della Salute insieme all’Istituto superiore della Sanità ha stilato il consueto report settimanale sulla situazione coronavirus nel nostro Paese. Il risultato che è venuto fuori è un “lieve aumento dei casi” ma in generale la “situazione è fluida” e occorre “mantenere la prudenza”. Il report analizza i casi dal 27 luglio al 4 agosto. Si legge anche che nel complesso “il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione” da Covid-19. La situazione non è molto grave ma bisogna avere “una particolare attenzione” visti alcuni “segnali”. Secondo il report dell’Istituto superiore della sanità e del ministero della Salute: “l’incidenza cumulativa (dati Iss) negli ultimi 14 giorni (periodo 20/7-2/8) è stata di 5,8 per 100 000 abitanti, in aumento rispetto al periodo 6/7-19/7”.

L’aumento dei casi di coronavirus riguarda soprattutto individui asintomatici

C’è stato soprattutto una crescita di nuovi casi tra gli asintomatici, così come si legge sempre nel report. L’Iss ha riportato i casi che gli sono stati notificati e diagnosticati attraverso il sistema integrato di sorveglianza che proprio l’Istituto Superiore di Sanità coordina. Inoltre il Rt ovvero l’indice di trasmissione nazionale che è stato registrato sulle persone sintomatiche è di 1.01, come si legge infine sempre nel report dell’Iss e del ministero della Salute.

Ciò vuol dire che il numero delle persone sintomatiche, registrate attraverso i “casi importati” e le “attività di screening”, è stato per lo più “stazionario” nelle ultime settimane analizzate.

