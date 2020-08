Carlotta Mantovan cambia totalmente acconciatura, un taglio con il passato? – FOTO

A quasi 2 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan si apre nuovamente alla vita e mostra cambio look e un ritrovato sorriso

Sono trascorsi quasi due anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, il conduttore che tutti hanno amato e che continuerà a restare nei cuori delle persone ancora per moltissimo tempo. Fabrizio si è spento il 26 marzo 2018 a causa di una gravissima emorragia cerebrale.

A comunicarlo, la moglie Carlotta Mantovan e il fratello Fabio con una nota: “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato”. I funerali si sono svolti nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma in presenza di familiari, amici, vertici Rai e una folla di gente comune accorsa per l’ultimo saluto.

Per Carlotta trovarsi sola e con una bambina piccola a 35 anni non deve essere stato facile. La perdita di Fabrizio Frizzi è stata improvvisa per tutti e lei si è chiusa nel dolore e nel silenzio per moltissimo tempo. Carlotta si è rifugiata nei suoi affetti più cari e nelle amicizie, come quella con Antonella Clerici, che l’ha voluta al suo fianco nella conduzione di “Portobello”.

Caschetto sbarazzino e look rinnovato per Carlotta Mantovan