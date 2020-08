Maria De Filippi, rivelazione choc su Stefano De Martino: “Dissi tutto io”

Maria De Filippi, a distanza di otto anni, svela un clamoroso retroscena su Stefano De Martino, Emma Marrone e Belen Rodriguez.

A distanza di otto anni dal gossip più succulento del mondo dello spettacolo italiano, Maria De Filippi si lascia andare ad una rivelazione. La conduttrice, tra i tanti concorrenti di Amici di Maria De Filippi, è sempre rimasta molto legata ad Emma Marrone e Stefano De Martino che, proprio nella scuola più famosa d’Italia, s’innamorarono. Sempre ad Amici, però, finì la loro storia quando sulla loro strada arrivò Belen Rodriguez.

Era il 2012. Emma e Stefano erano i protagonisti di un’edizione speciale di Amici mentre Belen era la guesta star. All’epoca, Emma e Stefano erano ancora fidanzati mentre la Rodriguez era legata a Fabrizio Corona. L’incontro tra Belen e Stefano, però, fu fatale come in tanti ricorderanno e, a distanza di anniaggiungere dettagli a ciò che accadde è proprio Maria De Filippi.

Maria De Filippi, la rivelazione su Stefano De Martino, Emma Marrone e Belen Rodriguez

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, Maria De Filippi ha ricordato cosa accadde tra Emma Marrone, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sotto i suoi occhi nella scuola di Amici. “Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”, ha raccontato la conduttrice a distanza di otto anni.

Sempre a Gente, parlando di Stefano De Martino ha aggiunto: “Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne nuovi. Eravamo ancora in lockdown. Lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato per salutarmi a Roma. Ho pensato: ahi ci risiamo. Abbiamo chiacchierato, mi ha parlato di lavoro, è ripartito. E poco dopo è scoppiato il caos con Bélen», ha aggiunto.

