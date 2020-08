Aurora Ramazzotti in vacanza a Lanzarote con i suoi boys, pubblica una foto in mezzo al nulla

Aurora Ramazzotti è in vacanza a Lanzarote con i suoi boys, il fidanzato Goffredo e un’amico. La giovane conduttrice condivide uno scatto che la ritrae in una strada deserta a Lanzarote, immersa in un paesaggio incantevole. Una brutta sorpresa però per la figlia di Michelle Hunziker e i suoi compagni di viaggio. Infatti appena arrivati hanno trovato un tempo terribile, il cielo ricoperto di nuvoloni scuri che minaccia di piovere. Ma la giovane la prende con filosofia come sempre e ci scherza su. Infondo in quelle zone i temporali durano poco e il clima varia spesso quindi quando meno te lo aspetti esce il sole.

Aurora condivide con i suoi follower la casa di lusso con piscina e vista mare, meravigliosa dove alloggia. Si fotografa anche in costume, mostrando il segno dell’abbronzatura appena presa,tutta compiaciuta. La bella Aurora mostra un fisico impeccabile con un lato B perfetto.

Il successo sui social di Aurora Ramazzotti e il messaggio coraggioso

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha molto successo sui social. La ragazza è molto amata e seguita per la sua semplicità e genuinità . Inoltre si mostra sempre molto simpatica e autoironica. Su Instagram vanta 2 milioni di follower. La bella Aurora usa lo strumento di comunicazione anche per diffondere messaggi importanti. Infatti lo scorso luglio la giovane conduttrice ha condiviso una foto di stessa senza filtri ne modifiche, mostrandosi con tutte le sue imperfezioni e i brufoli. Un atto coraggioso si direbbe al giorno d’oggi, dove la ricerca della perfezione è un ossessione per molti giovani, quasi da farci di perdere di vista noi stessi.

La ragazza scrive un messaggio importante e ci ricorda che non ha senso cercare di essere come non si è solo per compiacere gli altri. Alcune parole del post:”Sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste ma non è neanche bella.” La mamma Michelle, interviene con un commento dolcissimo:”Tu sei vera, coraggiosa e tosta..ma nel contempo, sensibile e profonda come pochi.”

 Un grande messaggio di solidarietà nei confronti di chi si trova nella sua situazione, ma anche per gli altri. Ci ricorda che non serve essere in un modo diverso da ciò che siamo, solo per far parte di un sistema. La verità paga sempre, ed essere noi stessi è la cosa più importante che abbiamo. Quindi bravissima Aurora!

