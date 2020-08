Diletta Leotta, un tango improvvisato sulla barca. Nuovo amore in vista?

Le vacanze di Diletta Leotta dopo la fine del Campionato prevedono una barca, una buona compagnia… e forse un nuovo interesse amoroso.

Il Campionato è finito da un po’ ormai e Diletta Leotta è partita per le vacanze, dando appuntamento ai suoi fan per la prossima stagione. Bisognerà dunque aspettare settembre per rivedere la bella conduttrice di Dazn sugli schermi televisivi, ma nel frattempo è possibile seguire sui social le sue avventure estive. Qui la Leotta è popolarissima, con quasi 7 miliardi di followers particolarmente attivi sotto i suoi post. Proviene proprio da una sua recente storia la foto nella pagina seguente, che la ritrae in compagnia di un ragazzo misterioso. Un nuovo amore in vista? Ciccate su “successivo” per scoprirlo!

Diletta Leotta, l’estate riserva sorprese?