Maddalena Corvaglia, la meditazione diventa momento di sensualità – FOTO

Maddalena Corvaglia ha condiviso uno scatto su Instagram in cui sta meditando o almeno è in posizione meditativa sulla spiaggia

La conduttrice televisiva Maddalena Corvaglia è in vacanza in Sardegna a godersi il meritato relax dopo aver condotto l’ultimo programma in tv, chiamato, “NCC Navigazione con conduttore”. Ieri sera la showgirl ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto in cui indossa un costume intero nero ed è inginocchiata in posizione meditativa mentre guarda davanti a sé. In realtà le foto sono due, la prima in cui è seria e ha la testa dritta mentre la seconda in cui rimane nella stessa posizione e sorride divertita, probabilmente verso la fotografa. Infatti, come lei stessa scrive nella didascalia si tratta dell’attrice e showgirl napoletana Barbara Petrillo. Quindi, così come ha riportato su Instagram, è una salentina fotografata in terra sarda da una napoletana. La Corvaglia appare molto in forma, snella e tonica, pronta per sfoggiare il suo smagliante fisico al mare sotto il sole della Sardegna.

Maddalena Corvaglia: la meditazione sensuale