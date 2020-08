Tania Cagnotto si ritira dalle Olimpiadi, ma per un tenero motivo – FOTO

Tania Cagnotto ha annunciato il suo ritiro dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. Dietro alla sua scelta, però, si nasconde una bellissima sorpresa.

Tania Cagnotto non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ad annunciarlo è la stessa tuffatrice sul suo profilo di Instagram, in un lungo post carico di affetto e devozione per le migliaia di fan che da anni seguono la sua incredibile carriera. La scelta della campionessa è sicuramente sofferta, ma anche ampiamente ricompensata dal motivo del suo ritiro. Clicca su “successivo” per scoprirlo!

