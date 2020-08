Macerata in lutto, muore a 33 anni per un male incurabile

MACERATA – È morto ieri Edoardo Moretti di 33 anni nell’ospedale di Vantaa in Finlandia dove lavorava da qualche tempo. Da un mese circa combatteva contro una malattia incurabile, poi ieri improvvisa, l’emorragia interna che non gli ha lasciato scampo.

La mamma, Luciana Incicco, conosciuta dermatologa della zona, era volata in Finlandia qualche settimana fa per assistere il figlio malato mentre il papà Sergio è partito appena saputa la terribile notizia del decesso. Edoardo a breve il giovane sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma un’emorragia interna non gli ha lasciato scampo.

La famiglia di Edoardo è molto conosciuta in città: ora il padre Sergio, la mamma Luciana e la sorella Annapaola possono solo ricevere l’affetto della famiglia e gli amici per sopportare il trauma della perdita di Edoardo.

Profondo il dolore in città per la perdita di un caro ragazzo, descritto da tutti come buono, gentile e rispettoso.

