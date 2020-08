Clip Alyssa Milano Coronavirus: la bellissima attrice italo-statunitense fa vedere in maniera impressionante cosa sta vivendo a causa del virus.

Tra le vittime illustri del Covid c’è anche Alyssa Milano: il Coronavirus ha colpito pure lei nelle scorse settimane, non risparmiando poi neppure altri vip come Antonio Banderas. Per quanto riguarda l’attrice 48enne, statunitense ma di chiari origini italiane, c’è da riportare la presenza di un sintomo particolare, non molto comune.

Se in tutto il mondo la presenza di febbre alta e persistente, di problemi respiratori e di tosse acuta rappresentano le spie principali della presenza del virus nel proprio organismo, nel caso di Alyssa Milano il Coronavirus ha fatto si che sorgesse anche un altro aspetto. Si tratta della perdita di capelli. La Milano viene da 4 mesi di lotta con la malattia, nei quali ha lamentato continui stati di malessere. Sottoposta a quattro tamponi, ha scoperto solo al quarto di essere positiva. E su Instagram spiega quello che sta vivendo, affermando di non essersi mai sentita così male in vita sua. “È come se stessi morendo. Voglio mostrare cosa fa il Covid ai capelli, senza scherzarci su”.

