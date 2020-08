L’estate romantica di Bolle e Lee – FOTO

Prosegue l’estate d’amore di Roberto Bolle e Daniel Lee. Il ballerino e lo stilista sono stati immortalati mentre amoreggiavano in Costiera Amalfitana. Le foto esclusive sul nuovo numero di Chi.

Un mese e mezzo fa il settimanale Chi li ha visti aggirarsi per la Laguna veneta a bordo di un motoscafo. Adesso la stessa rivista li ribecca a scambiarsi effusioni. Stiamo parlando di Roberto Bolle e Daniel Lee, protagonisti di una storia d’amore che tenta di nascondersi dai riflettori.

Forse anche per questo i due artisti cercano di allontanarsi dalla terra ferma: dal motoscafo a Venezia sono saliti sullo yacht di un gruppo di amici, per una minicrociera tra Capri, Baia di Nerano, Positano e Li Galli.

La rivista diretta da Alfonso Signorini racconta che l’etoile e lo stilista, prima di imbarcarsi, sono stati soli in una villa sul mare in Costiera Amalfitana, poi in barca con quelli che sembrano essere dei buoni amici: almeno a giudicare dalla naturalezza con cui si scambiano baci e abbracci.

Non a caso i due amoreggiano con spontaneità e naturalezza quando lo yacht è ancora a largo. Durante le serate mondane, al contrario, contengono la loro passione: è evidente che Bolle e Lee vogliano mantenere la massima riservatezza.

