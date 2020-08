Aurora canta Eros. Il commovente tributo della figlia di Ramazzotti

Aurora Ramazzotti intona su Instagram uno dei pezzi più celebri del padre Eros. La canzone scelta è un omaggio anche alla madre, Michelle Hunziker

Era il 1996 quando Eros Ramazzotti spopolò nelle radio italiane con il pezzo romantico Più Bella Cosa. La canzone ottenne talmente tanto successo che uscì fuori dai nostri confini e oggi è considerata un classico del repertorio nostrano. Intonata in tutti i Karaoke, dedicata in mille occasioni, la canzone originariamente fu scritta in omaggio alla compagna dell’epoca dell’interprete romano, Michelle Hunziker (che apparì nel videoclip). La coppia proprio in quell’anno diede il benvenuto ad Aurora, il 5 dicembre.

Le loro strade, com’è noto, si divisero. Eros Ramazzotti si è risposato con Marica Pellegrinelli. Da lei ha avuto successivamente i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Si sono però separati nel 2019. Michelle Hunziker invece è legata dal 2011 a Tomaso Trussardi, ed è diventata nuovamente mamma grazie alle figlie Sole e Celeste.

Aurora Ramazzotti, nostalgia e tenerezza