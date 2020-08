Caterina Balivo lo scatto al mare, bikini da restare senza fiato, sirena – FOTO

Caterina Balivo. Tanto mare per lei in quest’estate 2020. Dalla Toscana alle Egadi (Sicilia) la popolare presentatrice tv si mostra bellissima su Instagram

Dopo aver lasciato il popolare programma Vieni da Me che la vedeva al timone da ben tre stagioni, Caterina Balivo si concede una lunga vacanza in questa torrida e controversa estate 2020.

Dall’Argentario in Toscana ci ha portati con sè, tramite i suoi scatti su Instagram, a Favignana a festeggiare le nozze della sorella. Tra tuffi e attimi di relax, non smette comunque di lavorare. Non utilizza il piccolo schermo questa volta ma si rende testimonial di diversi brand sui social, fieri di renderla il volto dei loro prodotti di punta.

Mamma attentissima dei piccoli Guido Alberto e Cora, protagonisti spesso dei suoi post, Caterina Balivo rende partecipe il suo milione e mezzo di follower anche delle sue prodezze culinarie: pizza, dolci, pasta… La presentatrice è alla scoperta del nostro territorio nella sua infinita bellezza e della tradizione che passa anche dalla tavola.

Caterina Balivo: una sirena nel mare cristallino