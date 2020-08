Emma Marrone “ballerina di flamenco”: look total black e scollatura mozzafiato – Video

Emma Marrone incanta i fan in versione ballerina di flamenco: in vacanza, la cantante sfoggia un look total black e una scollatura mozzafiato, video.

Visualizza questo post su Instagram Quando sei felice BALLA! #primaballerina Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 11 Ago 2020 alle ore 11:57 PDT

Capelli raccolti, viso in primo piano, pelle abbronzata e un look total black per Emma Marrone che lascia senza fiato i suoi milioni di followers su Instagram pubblicando un video in cui indossa i panni della ballerina di flamenco. Con un top nero dalla scollatura profonda e il ventaglio tra le mani, Emma si muove sinuosa sulle note del braco scelto per accompagnare il breve filmato.

Pochi secondi per la Marrone che, in vacanza, si sta rilassando totalmente senza trascurare i followers a cui, ogni giorno, regala foto e video in cui sfoggia la sua bellezza e la sua sensualità. In versione ballerina, Emma piace davvero tanto al punto che, in pochi minuti, il video ha superato le 50mila visualizzazioni.

Emma Marrone balla felice sui social: merito del nuovo fidanzato?