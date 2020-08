Grave lutto per la food blogger Benedetta Rossi, il messaggio sui social

Benedetta Rossi ha comunicato poche ore fa sui social la notizia di un gravissimo lutto per la sua famiglia, la morte dell’adorato cane Nuvola

Per chi seguiva il noto programma di Real Time Fatto in Casa da Benedetta, il cane Nuvola era uno di “famiglia” ed era protagonista indiscusso di foto e stories. Oggi pomeriggio la food blogger Benedetta Rossi con un commovente messaggio su Instagram ne ha comunicato la scomparsa.

Da tempo il cagnolone camminava con fatica e solo con l’aiuto di un macchinario per restare dritto, qualche tempo fa si era anche sottoposto ad un’operazione chirurgica che sembrava fosse andata bene. “Le sue zampe posteriori sono debolissime per via dell’età”, aveva spiegato Benedetta Rossi ai suoi followers.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Jimi Hendrix, la rara chitarra venduta a un prezzo da capogiro

Benedetta Rossi ama da sempre utilizzare i social non solo per condividere video ricette e scatti fotografici, ma anche per far conoscere la sua famiglia e rendere partecipi i fan della sua vita privata del dietro le quinte. E anche oggi ha deciso di condividere con tutti il suo lutto.

Il cane Nuvola infatti viveva con lei ed il marito Marco da ben 17 anni ed era a tutti gli effetti un altro membro della famiglia. Quindi, è più comprensibile l’attuale stato d’animo della coppia. La notizia della morte di Nuvola, ovviamente, ha completamento smosso il suo pubblico social. Che, prontamente, si è stretta intorno a lei in un tenero abbraccio.

Benedetta Rossi, “Ora voglio stare da sola”