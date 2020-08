Elettra Lamborghini, shorts attillati e seno che implode, spaziale – FOTO

Elettra Lamborghini è una vera forza della natura. Nonostante le recenti critiche, la cantante appare sempre più radiosa e sicura di sé.

Risale ad appena un mese fa la polemica di Elettra Lamborghini contro i commenti sul suo fisico. La cantante ha scritto alcuni tweet in cui suonava piuttosto alterata ed attaccava chi un tempo l’aveva etichettata come “troppo grassa” e adesso la giudicava “fin troppo magra”. A detta sua, la cantante avrebbe perso solo pochi chili (“totalmente non voluti”) nel corso degli ultimi mesi, rimanendo sempre e comunque normo-peso. La sua polemica si inseriva nel solco del diffuso problema del bodyshaming, che tocca ogni giorni centinaia di donne e ha contribuito negli anni a spostare gli standard estetici verso canoni non sempre salutari. Vediamo insieme l’ultima foto pubblicata su Instagram da Elettra Lamborghini, radiosa e con un fisico smagliante!

Elettra Lamborghini, la cantante zittisce le critiche