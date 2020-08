Federica Fontana, la colazione diventa una spettacolo di sensualità – foto

Federica Fontana si mostra ai suoi follower nella semplicità assoluta. Un buon caffè al bar e un meritato relax, una meraviglia da ammirare

Federica Fontana, la Miss Buona Domenica, all’età di 43 anni riesce ancora a lasciare tutti senza parole con la sua bellezza. Alta, bionda con un sorriso che fa innamorare chiunque la guardi anche solo per un attimo. Sembra un raggio di sole in mezzo ad una tempesta, una vera forza della natura. Molto attiva sui social, la donna è seguita da 312 mila follower ai quali dà consigli riguardo alla linea. Federica infatti è molto attenta ed è per questo che si allena 3 o 4 volte a settimana, lo yoga è diventato il suo secondo lavoro.

Federica Fontana, una colazione a base di lato A