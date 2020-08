Una madre è stata denunciata a piede libero a Rimini, accusata di aver abbandonato i figli in balcone, sotto al sole, per andare a fare la spesa.

Una madre di 42 anni di Rimini è stata denunciata a piede libero per abbandono di minori. La donna avrebbe lasciato i figli di 2, 3 e 5 anni in balcone sotto il sole ed un altro ancora più piccolo in casa da solo, per recarsi a fare la spesa. I vicini di casa, sentendo le urla ed il pianto dei piccoli, hanno immediatamente lanciato l’allarme contattando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con un’autoscala hanno raggiunto il balcone e salvato i bambini anche il più piccolo che si trovava in casa. Presso l’abitazione sono arrivati anche gli agenti di polizia che hanno denunciato la donna, arrivata durante le operazioni di soccorso, per abbandono di minori.

Leggi anche —> Madre e figlio scomparsi: il cadavere è di Viviana Parisi. Riconosciuti i vestiti

Rimini, lascia tre figli piccoli in balcone sotto al sole e va a fare la spesa: denunciata madre 42enne

Aveva lasciato i suoi tre figli in balcone, sotto il sole, ed un quarto in casa, e si era recata a fare la spesa. Per queste ragioni una donna di 42 anni è stata denunciata a piede libero dalla Polizia di Rimini per abbandono di minori. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, nella giornata di ieri, come riporta Fanpage, la 42enne era uscita di casa lasciando chiusi in balcone i figli piccoli di 2, 3 e 5 anni ed un altro, il più piccolo dei quattro, da solo in casa nella culla. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito il pianto disperato dei piccoli ed hanno chiamato i soccorsi. Inoltre i vicini, come riferisce Fanpage, hanno lanciato ai bimbi delle piccole bottiglie d’acqua per farli bere.

In pochi minuti, presso l’abitazione in via dell’Acquario, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno raggiunto, grazie all’utilizzo di un’autoscala, il balcone ed hanno portato in salvo i bambini, anche quello che si trovava all’interno della casa. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno visitato i piccoli, i quali fortunatamente non hanno riportato conseguenze.

Leggi anche —> Drammatico incidente stradale: muore giovane promessa del calcio a 8

Mentre lo staff visitava i bambini, è arrivata sul posto la madre che ha raccontato alla Polizia di essere uscita solo per pochi minuti per fare la spesa, affidando i bimbi ad una vicina, che, però, non aveva le chiavi di casa. Per queste ragioni, nonostante il tutto si sia risolto solo con un grande spavento per i bambini, è scattata per la madre 42enne una denuncia per abbandono di minori.