In un incidente stradale consumatosi sul Gra (Roma) nella notte tra sabato e domenica, una giovane promessa del calcio ad 8 di 21 anni ha perso la vita. Gravemente ferite le due amiche della vittima.

Tragedia sul Grande Raccordo Anulare (Gra) nella notte tra sabato e domenica, dove un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne Adriano Perotti, giovane promessa del calcio a 8, viaggiava a bordo di una Smart due posti insieme ad altre due amiche, di 20 e 25 anni. La vittima avrebbe perso il controllo della vettura che si è ribaltata diverse volte su sé stesso finendo al centro della carreggiata all’altezza del km 37.300. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato in ospedale i tre giovani occupanti del mezzo, tutti in gravi condizioni. Nonostante i tentativi dei medici, Perotti è deceduto il giorno seguente per via delle ferite riportate nell’incidente. Sulla dinamica e le cause dell’impatto stanno lavorando gli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto insieme ai soccorsi.

Leggi anche —> Gravissimo incidente, uomo muore alle prime luci dell’alba

Roma, drammatico incidente sul Gra: muore giovane promessa del calcio a 8

Dove essere una serata di festa e spensieratezza insieme alle amiche, ma è terminata in tragedia. Un ragazzo di 21 anni, Adriano Perotti, giocatore di calcio a 8, è deceduto in un terribile incidente stradale consumatosi nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto sul Grande Raccordo Anulare (Gra). Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Messaggero, la vittima si trovava alla guida di una Smart a due posti insieme ad altre due ragazze, una 20enne ed una 25enne. Improvvisamente, Perotti ha perso il controllo del veicolo che si è capovolto per ben tre volte terminando al centro della strada, all’altezza del km 37.300, fra La Rustica e Tiburtina.

Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i tre, tutti in gravi condizioni, in ospedale: Perotti al Policlinico Tor Vergata e le due giovani al policlinico Umberto Primo e al Sant’Eugenio. Il 21enne, per via delle gravi ferite riportate nel drammatico incidente, è morto ieri in ospedale a circa 24 ore dal ricovero. La 20enne è in prognosi riservata, mentre l’altra ragazza di 25 anni, come riferisce Il Messaggero, si trova in coma farmacologico.

Su quanto accaduto stanno cercando di far chiarezza gli agenti della Polizia Stradale che sono giunti sul posto insieme ai soccorsi. Dai primi accertamenti, riporta Il Messaggero, è emerso che, oltre al fatto viaggiasse una persona in più rispetto al previsto, il conducente aveva un tasso alcolemico superiore rispetto alla soglia stabilita dalla legge. Al momento, la procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni colpose a carico di ignoti.

Leggi anche —> Ex campione italiano di kickboxing ritrovato morto: indagano i carabinieri

Il SSC8 tutto è sgomento, distrutto, divelto, colpito nel più profondo dell'anima per la prematura scomparsa del nostro… Gepostet von San Saba Calcio a 8 am Sonntag, 9. August 2020

La vittima, originaria di Casal Bernocchi, era una promessa del calcio ad 8 che militava nella San Saba in Serie A2. La società, appresa la drammatica notizia, ha pubblicato un commovente messaggio sul proprio profilo Facebook: “Il SSC8 tutto è sgomento, distrutto, divelto, colpito nel più profondo dell’anima per la prematura scomparsa del nostro Adriano Perotti“. “La nostra ferita – conclude la società- è e rimarrà per sempre aperta. Adriano rimarrà per sempre il nostro numero 21. Adriano Perotti è e rimarrà per sempre, per sempre, uno di noi“.