Gravissimo incidente, uomo muore alle prime luci dell’alba

In un incidente, consumatosi stamattina sulla statale Casilina a Presenzano, in provincia di Caserta, un uomo di 35 anni ha perso la vita.

Grave incidente stradale sulla statale Casilina, nel territorio di Presenzano, comune in provincia di Caserta, all’alba di questa mattina. Un uomo di 35 anni avrebbe perso il controllo della propria auto che si è poi schiantata contro il guardrail finendo in un terreno adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il 35enne dalle lamiere ed i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo, deceduto purtroppo pochi minuti dopo per le gravi ferite riportate nell’impatto. Intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

Un uomo di 35 anni è deceduto questa mattina, domenica 9 agosto, in un drammatico incidente stradale consumatosi sulla statale Casilina, nel territorio di Presenzano, in provincia di Caserta. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Fanpage, la vittima avrebbe perso il controllo della sua auto, una Bmw, e, dopo ave invaso la corsia opposta si è schiantata contro il guardrail terminando la propria corsa in un terreno adiacente alla strada.

Allertati da alcuni automobilisti che transitavano sulla statale, sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi. I vigli del Fuoco hanno estratto il 35enne dall’abitacolo del veicolo e lo hanno affidato al personale medico del 118. I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. Il conducente dell’auto, come riferisce la redazione di Fanpage, è deceduto pochi minuti più tardi per via delle ferite riportate nel violento impatto.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi per risalire alle cause dell’incidente. Pare, riporta Fanpage, che sull’asfalto non siano stati rinvenuti segni di frenata e si ipotizza che l’uomo possa aver perso il controllo dell’auto per un colpo di sonno o un malore. La salma del 35enne è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia.

