Naike Rivelli bellissima su Instagram, l’ultimo scatto toglie il fiato – FOTO

Naike Rivelli bellissima su Instagram, l’ultimo scatto toglie il fiato. La figlia di Ornella Muti ha fatto girare la testa a tutti i suoi followers con l’ultimo scatto

Naike Rivelli è di una bellezza disarmante: su Instagram è seguita da quasi 300mila followers che ogni giorno la riempiono di likes, di commenti e tanti complimenti. Certo, anche lei è spesso vittima dei leoni da tastiera, ma chi non lo è? Al giorno d’oggi purtroppo tutti i personaggi sono vittime degli haters che sparano cattiverie ad ogni ora del giorno.

Naike Rivelli è meravigliosa nell’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Naike in particolare è uno dei personaggi più preso di mira su Instagram, per il suo stile e il suo fare provocatorio che è sempre stato messo in discussione da quando è approdata sui social. Naike oltre ad avere un caratterino frizzante, è di una bellezza mozzafiato e le sue foto ricevono sempre tantissimi likes. Le sue foto sono molto particolari, in particolar modo l’ultima che ha pubblicato: la bella Naike è in posa e la persona che ha scattato la foto ha un fiore di zucca in mano, che ha la forma di una gonna. Con qualche gioco di prospettiva, sembra che la gonna sia reale.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano: “Sei l’unico personaggio pubblico che seguo su Instagram. Sei bellissima, divertente e spiritosa” le scrive un utente. “Mi piacciono tutte le foto che pubblichi, sono tutte meravigliosa e tu sei sempre più bella”.

