Viviana Parisi trovata morta. Proseguono le ricerche del piccolo Gioele

Viviana Parisi trovata morta. L’epilogo della scomparsa della giovane mamma allontanatasi nel messinese è stato nefasto. Nessuna traccia del figlio di 4 anni

E’ stato trovato ieri il corpo martoriato e già in stato di decomposizione di Viviana Parisi. La donna, 43 anni, nota dj operante sul territorio della provincia di Messina, si era allontanata qualche giorno fa in seguito ad un lieve incidente avvenuto sull’autostrada A20 Messina – Palermo. Scavalcando il guardrail, aveva prelevato dalla sua autovettura il figlioletto Gioele di 4 anni per scomparire tra i boschi della zona di Caronia.

Risale a poche ore fa il ritrovamento del suo corpo, sfregiato dall’accanimento di animali che hanno imperversato su di esso. La donna è stata riconosciuta solo tramite la fede nuziale nella quale era inciso all’interno il nome del marito, Daniele Mondello, anch’egli disk jockey apprezzato nel messinese.

Leggi anche >>> MADRE E FIGLIO SCOMPARSI: IL CADAVERE È DI VIVIANA PARISI. RICONOSCIUTI I VESTITI

Viviana Parisi trovata morta. Le prime ipotesi sulla sorte di Gioele

Quali siano le cause del suo allontanamento non sono ancora emerse. Un giallo che si tinge di toni sempre più aspri a causa del mancato ritrovamento del bambino. Di Gioele, 4 anni, infatti non vi è alcuna traccia. Le unità cinofile delle forze dell’ordine stanno operando ormai da diversi giorni. Le ricerche aeree continuano anche grazie all’ausilio dei droni ma sono rese difficili dalla fitta vegetazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il rischio è che si possa essere trattato di un omicidio-suicidio. Si pensa infatti che Viviana Parisi possa essersi gettata da un traliccio vicino al luogo del ritrovamento del suo cadavere e che abbia ucciso il piccolo Gioele, seppellendolo prima dell’ultimo drammatico e fatale gesto. Rimane ancora solo un’ipotesi non verificata. Sul posto anche il marito, Daniele Mondello. In arrivo da Torino anche la famiglia della donna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mamma e figlio scomparsi, l’appello disperato del padre – VIDEO