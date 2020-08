‘Resistono’ insieme da anni e anni, sono Martina Colombari ed Alessandro Costacurta. La coppia si mostra in teneri ma anche divertenti atteggiamenti sul profilo Instagram di lei.

È come se fosse una legge scritta: chi fa parte del mondo dello spettacolo prima o poi deve affrontare un divorzio od una separazione. Ma per fortuna Martina Colombari ed Alessandro Costacurta rappresentano una felice eccezione a questa norma, alla quale invece hanno dovuto sottostare tanti altri volti noti dello showbiz e dello sport.

Il successo della loro unione sta nel rispetto reciproco e nella semplicità. Che sono le colonne portanti di qualsiasi unione, matrimonio o fidanzamento che sia. La bellissima romagnola e l’ex difensore del Milan e della Nazionale hanno preso come punto di riferimento per la loro lunga unione proprio tali aspetti. Ed oggi continuano ad essere innamoratissimi come se avessero 20 anni ed anche più in meno.

