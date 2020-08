Giallo a Merine: una ventiduenne trovata morta nel suo appartamento

E’ giallo in un appartamento di Merine, frazione di Lizzanello in provincia di Lecce: rinvenuta ieri sera una ragazza priva di vita

Macabra scoperta quella del proprietario di un appartamento sito nel complesso Giardini d’Atena a Merine: il corpo di una ragazza di origini cubane di ventidue anni giaceva esanime sul divano.

A destare allarme, il fatto che non avesse più dato notizia dal giorno prima: i famigliari, insospettiti, hanno contattato immediatamente il proprietario dell’appartamento in cui alloggiava la vittima per effettuare un controllo. Immediato l’intervento dei carabinieri di Lizzanello che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Restano da chiarire le possibili cause attraverso l’autopsia disposta dalle autorità competenti.

Giallo a Merine: il corpo della ventiduenne non presenta segni di violenza

Guibert Diana Marcedes Ricchiuto, questo il nome della vittima, era probabilmente morta fin dal giorno precedente. La sua scomparsa resta però un mistero: nell’alloggio non vi sono segni di effrazione nè di violenza sul corpo della giovane; tutto sembra trovarsi nel consueto ordine.

Il corpo è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Gli interrogativi in merito sollevano anche possibili dubbi sul fatto che potesse trovarsi da sola nell’appartamento, nonostante porte e finestre siano risultate chiuse dall’interno.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso che potrebbe essere avvenuto anche a seguito di un malore.

