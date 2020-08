Ischia, terme gratuite nella Baia di Sorgeto: uno spettacolo di rara bellezza

Ischia, tutte le informazioni per raggiungere le piscine termali di Sorgeto. L’accesso alla baia è completamente gratutito.

Ischia è famosa per i suoi numerosi stabilimenti termali, dai Giardini Poseidon di Forio al Parco Termale Castiglione, posizionato in un punto strategico a metà strada tra Casamicciola ad Ischia Porto. Quello che pochi sanno, però, è che la verdeggiante isola del Golfo di Napoli ospita anche un piccolo complesso tremale completamente gratuito in una baia di straordinaria bellezza. Si tratta delle piscine naturali di Sorgeto, un insieme di vasche formate da bassi scogli, nelle quali l’acqua può arrivare addirittura a 90°.

Ischia, piscine naturali di Sorgeto: come raggiungerle

Le piscine termali di Sorgeto si trovano nella frazione di Panza (Sant’Angelo), a sud di Ischia. Si tratta di una piccola baia fatta di bassi scogli disposti a semi-cerchio, in modo tale da formare una serie di “piscine” adiacenti l’una all’altra. Al loro interno delle piscine si trova un’acqua termale, particolarmente calda nella zona vicina alla terra ferma e sempre più piacevolmente fresca mano a mano che -passando di scoglio in scoglio- ci si avventura verso il mare aperto. Il contrasto tra caldo e freddo genera una meravigliosa sensazione di pace, alimentata dalla bellezza delle alte scogliere, che si specchiano sul mare.

Unica pecca delle meravigliose piscine naturali di Sorgeto è la loro collocazione. Se deciderete di raggiungerle, infatti, dovrete armarvi di pazienza. Una volta raggiunta la frazione di Panza sarà necessario percorrere una lunga via che conduce fino al mare, al termine della quale vi aspettano ben 226 scalini a strapiombo sul mare. Ma non disperate! Lungo la strada potrete fermarvi in un meraviglioso (ed economico) bar con vista sulla Spiaggia dei Maronti: una visione che ripaga in pieno ogni fatica.

