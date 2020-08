Natalija Ilic, bikini show per lady Milinkovic Savic | Fan scatenati – FOTO

Natalija Ilic più mozzafiato che mai dalle Maldive: lady Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, a dir poco spettacolare in bikini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @natalija_ilic_ in data: 12 Ago 2020 alle ore 12:11 PDT

Natalija Ilic fa perdere la testa non solo ai tifosi della Lazio. Infatti questa splendida ragazza è la dolce metà del centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic Savic. La sua bellezza è riuscita a far superare contrapposizioni calcistiche e a mettere d’accordo sostenitori di squadre dai colori più disparati. Lo testimoniano i dati dei ‘like‘ e dei commenti di apprezzamento nei suoi confronti.

Pensate che nel giro di poche ore siamo già arrivati a circa 3mila ‘mi piace‘ mentre in breve tempo i complimenti che si possono leggere sotto il suo post più recente sono oltre 20. Sono numeri che non sorprendono, visto che la bella Natalija è seguita ben 17 milioni di follower. Grande fascino appunto, ma anche molta cultura. Difatti Lady Milinkovic Savic è laureata in medicina a Novi Sad.

Natalija Ilic spettacolare in bikini tra piscina e mare cristallino – FOTO