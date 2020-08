Vanessa Incontrada, radiosa e “circondata dalla bellezza” – FOTO

Vacanze a Follonica per Vanessa Incontrada: la bellissima attrice condivide ogni giorno alcuni scatti. Oggi è più radiosa che mai.

Proprio in questi giorni Rai 1 sta trasmettendo le repliche di Non dirlo al mio capo, in attesa della controversa terza stagione, che potrebbe vedere l’addio di Lino Guanciale. La fiction -amatissima dal pubblico Rai- racconta le disastrose avventure di un’aspirante avvocatessa, interpretata da Vanessa Incontrada, che vive un rapporto di odio e amore con il suo mentore. Mentre le sorti della fiction sono ancora appese ad un filo, la Incontrada si gode le vacanze nella sua amatissima Follonica. Clicca su “successivo” per vedere la foto che ha pubblicato!

Vanessa Incontrada, radiosa in una giornata di sole