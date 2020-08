Vite al Limite. Dottie Perkins ha fatto causa alla produzione del programma

Vite al Limite. Dottie Perkins è una delle protagoniste della quarta stagione del programma. Scopriamo il suo percorso di rimascita

La storia di Dottie Perkins è una delle più toccanti mai raccontate durante il programma Vite al Limite, in onda in Italia sul canale 31, Real Time.

Incontriamo per la prima volta la donna durante il suo 34° anno d’età. Proveniente da Oxford, Mississippi, ha raggiunto ben 291 kg di peso. I suoi problemi sono sorti in adolescenza quando ha iniziato ad avere disturbi alimentari a causa del rapporto controverso e conflittuale con la madre. Il cibo era l’unica valvola di sfogo e fonte di sostegno psicologico.

A 18 anni aveva raggiunto già il peso di 150 kg. Quando ha partorito il primo figlio, Daniel, ne pesava 175. Lo sconforto dovuto all’infausta diagnosi di una paralisi celebrale del bambino l’ha gettata ancora di più nel baratro, affossando in un’obesità patologica che l’ha portata ad una condizione di vita assolutamente misera.

Quando ha partorito il secondo figlio aveva già sfiorato i 300 kg. Un intervento da parte del dottor Nowzaradan, chirurgo bariatrico operante a Houston, sembrava essere l’ultima speranza.

Le fasi della cura per pazienti come Dottie prevedono tre fasi: 1) cambio di regime dietetico; 2) intervento di bypass gastrico; 3) proseguimento da soli con dieta ed esercizio fisico con controlli periodici.

Se non si passa la fase 1 perdendo da soli i primi chili (e dimostrando buona volontà), decade tutto il processo di guarigione. L’inizio per Dottie non è stato incoraggiante, ha perso troppo poco peso in relazione alla sua imponente mole corporea. Inoltre la situazione di Daniel andava via via aggravandosi, facendo interrompere tutti gli sforzi fatti fin a quel momento.

Vite al Limite. Un successo dolce amaro per Dottie