Vite al Limite. Chad Dean, per sempre un uomo di 300 kg

Chad Dean è il protagonista della terza puntata della quarta stagione della popolare trasmissione tv Vite al Limite. Il programma ha il titolo originale di My 600 lb life e in Italia va in onda sul canale 31, Real Time.

Quando incontriamo Chad per la prima volta è un uomo assolutamente imprigionato nel suo corpo, vessato da 318 kg di peso. Ha sempre avuto problemi con la sua mole. Da ragazzo il suo fisico imponente gli ha permesso di far parte della squadra di football, la nonna gli cuciva le uniformi su misura, appositamente per lui.

Con il tempo però la situazione è sfuggita di mano. Chad infatti è un autista di camion, questo lo ha portato a stare molto tempo seduto e a fermarsi in fast food per nutrirsi. Anni di sedentarietà e alimentazione sbagliata lo hanno portato ad un’obesità sfociata nel patologico.

Inoltre è stato oppresso da una forte depressione dovuta all’incapacità di essere il marito di un tempo per la moglie Ayesha.

L’ultima speranza per lui è impersonificata nel dottor Nowzaradan. Partito da Hagerstown, nel Maryland, si è recato nella clinica di Houston del popolare chirurgo bariatrico.

Il suo inizio è stato difficile. Con 318 kg è uno dei pazienti più pesanti passato sotto gli occhi di Nowzaradan e del suo team. Nonostante questo è stato anche tra quelli che hanno ottenuto i migliori risultati in poco tempo.

Cambio di regime dietetico seguito con serietà, inizio di un adeguato movimento fisico, lo hanno fatto giungere al primo step per accedere alla possibilità di avere un intervento di chirurgia bariatrica.

Vite al Limite. Il cambiamento straordinario di Chad