Aida Yespica, in versione Summer 2020: che spettacolo – FOTO

Scatto da modella a luci rosse per Aida Yespica, la “Venere” baciata dal sole spettacolare con vista curve mozzafiato: fan in delirio

Semplicemente spettacolare la modella venezuelana anni ’80, Aida Yespica con quella posa affascinante che abbaglia i suoi fan esultanti.

Rigogliosa e intraprendente in un contesto di bellezza d’altri tempi, costantemente rinnovata. Così Aida ha sbaragliato la concorrenza delle sue colleghe showgirl ed oggi è più di prima, la figura dell’eccellenza in termini estetici.

Aida è famosa per aver confermato direttamente in prima persona le soddisfazioni delle rifattezze senili e non solo. Il ricorso alla chirurgia estetica ha riguardato anche altre parti del corpo, che oggi disegnano una donna prorompente e mozzafiato davanti al pubblico appassionato.

Quale località se non Milano, la scelta ricaduta, ai principi degli anni 2000 di trasferirsi per ragioni di moda. Poi l’esordio in tv come testimonial e conduttrice dell’allora famoso programma della Mediaset, Bulldozer.

La partecipazione all’Isola dei Famosi e gli incarichi conferitele per la pose calendaristiche e servizi fotografici senza veli completano il suo inestimabile repertorio di bellezza.

Aida Yespica, un pieno di forme sotto il bagliore del sole