400mila posti grazie al bonus assunzioni: la stima del Governo

Dal nuovo c.d. “bonus assunzioni” potrebbero derivare 400mila posti stabili secondo quanto stimato dal Governo. Vediamo perché.

Il decreto di agosto contiene alcune misure di incentivo all’occupazione stabile.

Si tratta di sgravi contributivi che mirano alle assunzioni a tempo indeterminato anche attraverso la trasformazione dei contratti a termine.

Secondo gli esperti dei ministeri dell’Economia e del Lavoro, al lavoro sulla relazione tecnica da allegare al decreto agosto, approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri, si potrebbe conseguire il risultato di 400mila nuove assunzioni stabili, cioè a tempo indeterminato.

Il costo di queste misure è complessivamente di circa un miliardo di euro.

L’esonero contributivo riguarda la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020.

Si arriva al massimo a circa 4mila euro che è uno sgravio totale (parametro sul semestre) per le retribuzioni che si aggirano sui 26mila euro l’anno.

Ne possono fruire tutti i datori di lavoro privati ma non gli agricoli e non sono previsti limiti di età.

Potrebbe interessarti anche —> Smartworking: le novità dal 14 settembre

Gli sgravi che frutterebbero 400mila posti stabili

Questo esonero non è l’unico contenuto nel decreto.

Il meccanismo di proroga del divieto di licenziamento è di per sé finalizzato a incentivare sia la ripresa lavorativa di quanti sono stati posti in cassa integrazione sia l’ampliamento degli organici.

Inoltre, è introdotto anche lo sgravio triennale al 50% per gli under35 ( che arriva al 100% per i primi sei mesi).

La misura non si applica invece ai contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

Possono essere assunti con una decontribuzione piena di 3 mesi i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, colpiti duramente dalla pandemia.

Secondo Marco Leonardi, economista consigliere del ministro Roberto Gualtieri: «Il vero problema del nostro mercato del lavoro è che le assunzioni sono ferme. Per questo, se vogliamo tornare alla normalità bisogna incentivare le assunzioni, a cominciare da quelle a tempo indeterminato».

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter