Alba Parietti ad Ibiza: “Il tampone un modo per disincentivare il turismo all’estero”

Alba Parietti in vacanza ad Ibiza fa polemica riguardo al tampone. “Un modo per disincentivare il turismo all’estero”. Intanto è caccia ai contagi

E’ scattata la caccia ai contagi provenienti dall’estero, ma c’è chi non è d’accordo e polemizza al riguardo. Una tra queste è Alba Parietti, in vacanza ad Ibiza nella sua casa, la showgirl è contro il tampone obbligatorio solo ed esclusivamente per chi torna in Italia e afferma: “E’ un modo per disincentivare il turismo all’estero”. Da qualche giorno infatti sono sempre di più i positivi che tornano in Italia e giovanissimi, ecco perché il Ministero della salute ha preso la decisione del tampone.

Alba Parietti, la sua polemica contro l’Italia