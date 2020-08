Spettacolare come quando si esibisce sul palco, Sabrina Salerno continua a mostrarsi in forma sontuosa. La cantante ligure diventa ogni volta sempre più bella.

Visualizza questo post su Instagram On Friday…❤️ @cortinadolomiti @hoteleuropacortina @guidecortina #CortinaDolomitiUltraTrekking Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 14 Ago 2020 alle ore 3:05 PDT

Dopo avere passato un felice periodo di vacanza al mare, Sabrina Salerno ha scelto la montagna per continuare le sue settimane estive lontano da casa. La cantante originaria da Genova ma trapiantata in Veneto ormai da molto tempo, dove vive in totale felicità con la sua famiglia, è ora di stanza a Cortina d’Ampezzo.

Nella rinomata località di montagna della provincia di Belluno ce ne sono di cose da fare, non solo in inverno. E la Salerno ci fa vedere in che modo godersi il sole in alta quota o come condurre una serena escursione tra i boschi del posto. Ma il più evidente e manifesto spettacolo è lei. A 52 anni l’artista ligure continua a mostrare un aspetto esteriore da favola. Bella ogni volta di più, Sabrina continua a stregare i suoi ammiratori con degli sguardi conturbanti e con un sorriso che davvero stordisce.

Sabrina Salerno, una bellezza che non ha età