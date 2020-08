Ci credereste? Sta seguendo una dieta, Beatrice Valli. La ex partecipante di ‘Uomini e Donne’ però sorprende gli ammiratori con questo particolare scatto.

La bellissima Beatrice Valli ci sorprende con la sua ‘dieta’. La 25enne modella ed ex tronista originaria di Bologna fa sapere infatti di essersi sottoposta ad un regime alimentare. Ma in tutta onestà nessuno ne capisce il motivo. Perché se la cosa fosse legata esclusivamente a fini estetici, allora tale dieta non avrebbe assolutamente senso di esistere.

Infatti l’emiliana è in forma smagliante, ed il tutto nonostante un parto ancora relativamente recente. La Valli è diventata mamma per la seconda volta soltanto nello scorso mese di maggio, quando ha dato a Marco Fantini,suo compagno di lungo corso ormai, una bellissima bambina che i due hanno deciso di chiamare Azzurra. Tra lui e lei l’amore è sorto all’interno della trasmissione ‘Uomini e Donne’, quando una giovanissima Beatrice, reduce da una storia d’amore Nicolas Bovi (dal quale era nato il suo primogenito Alessandro, n.d.r.) era finita, ricoprì il ruolo di corteggiatrice.

Beatrice Valli, lei bellissima da sempre