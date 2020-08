Melissa Satta, estate piscina e un costume da brividi – FOTO

La bella ex velina Melissa Satta in vacanza in Sardegna regala scatti sensuali ai fan. Resa nota anche la foto di copertina su Grazia

Melissa Satta si trova dal 16 luglio in vacanza in Costa Smeralda con la sua famiglia, la sua dolce metà, il calciatore Kevin Prince Boateng, e il loro figlio d 6 anni Maddox. Momenti di serenità e relax insieme per i due e per il bambino all’interno di questi scenari da sogno.

Gli scatti per la promozione delle creme solari Angstrom e Yamamay sono all’insegna di una vita attiva che Melissa condivide anche nelle sue stories su Instagram. Attività fisica e buona alimentazione sono il segreto del suo successo e la forma smagliante che mantiene anno dopo anno.

E di sport, fitness e famiglia la bella Satta ha parlato anche durante l’intervista per il lancio dell’ultimo numero di Grazia che l’ha vista trionfante in copertina in tenuta Baywatch con cappellino rosso, reggiseno del costume in tinta, asciugamano appoggiato sulla spalla destra e una treccia sbarazzina che ne enfatizza l’inclinazione sinuosa del volto e del busto tonico e abbronzato.

Con Silvia Grilli la bella Melissa Satta ha parlato su Instagram della nuova app di fitness che la vede impegnata come coatch motivatrice per le altre donne che desiderano intraprendere un percorso di crescita personale verso un miglioramento del proprio stile di vita spicofisico. L’idea è nata durante la quarantena, quando ha trasformato la sua passione per lo sport nel format social #TrainingwithMelissa, proponendo allenamenti mirati insieme ad allenatori e personal trainer.

Mille bolle blu per Melissa Satta su Instagram