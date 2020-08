Acqua durante i pasti, un bene o un male? La risposta degli esperti

È convinzione comune che bere acqua durante i pasti faccia male. Ma è davvero così? La risposta dell’Istituto superiore di sanità.

Riguardo all’assunzione dell’acqua, esistono sa sempre opinioni molto discordanti. Da chi dice che assumere molta acqua aumenta la ritenzione idrica, a chi pensa che possa bloccare la digestione, sono molti i miti da sfatare. Qui di seguito tutte le verità scientifiche, riportate dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dal’ l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (Inran).

Acqua durante i pasti: i miti da sfatare

In un articolo pubblicato alla sezione Falsi miti e bufale, l’Istituto superiore di sanità (Iss) sfata il mito secondo il quale non si dovrebbe assumere acqua durante i pasti. Certo, l’acqua riempie (e di conseguenza aumenta il senso di sazietà), ma non blocca la digestione, come molti sono portati a credere. Al contrario, l’assunzione di un quantitativo di acqua compreso tra 600 e 700 ml aiuta a digerire e permette di mantenere una buona idratazione. L’unico possibile “effetto collaterale” in caso di assunzione eccessiva è un rallentamento della digestione, dovuto al fatto che i succhi gastrici vengono diluiti, con conseguente diminuzione della loro efficacia. Ma nulla che abbia alcuna ripercussione sull’organismo.

Al pari dell’Iss, anche l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (Inran) dedica un’intero capitolo alle false credenze. Tra queste quella legata all’acqua gassata: a quanto pare, bere acqua gassata non fa ingrassare e non ha alcun effetto collaterale. È solo sconsigliata per chi soffre di disturbi gastrici perché potrebbe aumentare il senso di gonfiore.

