Una famiglia numerosissima, madre incinta per la 22 esima volta

Accade in Gran Bretagna dove una famiglia di Morecambe si iscrive al Guinness dei record mondiali: la madre è incinta dell’ennesimo figlio

Non è fantascienza, ma la pura e incredibile realtà, quella che si trova attualmente in Gran Bretagna. Non è neppure un caso patologico ma la natura che fa faville e “comanda” l’uomo, selezionandolo in un vortice d’eventi straordinari.

E’ il fato a “dettare legge” su una famiglia di origini inglesi. Siamo a Morecambe dove una giovane madre 44enne, Sue Radford sta per concepire l’ennesimo bambino. Tutti pensavamo di aver raggiunto l’apice dei sogni, vantando di avere cinque o sei fratellini, ma il caso dei Radford, forse l’unico in Europa mette a tacere qualsiasi dubbio.

Pensare di mettere sù famiglia ad un certo punto del rapporto è un fatto comune a tutti, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che i figli di una madre possano arrivare a più di dieci. Ebbene questo è lo “strano” caso di una speciale famiglia del Lancashire, in Inghilterra.

La famiglia più “allargata” di sempre, parla la madre: “Ho troppi figli, non ce la faccio più…”

Cristo e i suoi discepoli non aveva più che discernere miracoli fra la gente già dal lontano 2018. Gli stessi prodigi che hanno graziato la famiglia Radford e i loro 21 figli.

Sue e Noel avevano deciso di non avere più bambini e di godersi appieno la vita. “Basta figli, ci fermiamo qui” aveva dichiarato mamma Sue. Ma la sfrenata passione tra le lenzuola non ha mai conosciuto la paarola fine nella loro vita ed ecco che due anni dopo si presenta il 22esimo bambino della famiglia Radford.

L’annuncio da parte dei coniugi è arrivato su youtube dove lo stupore per l’evento è tornato a girare a mille per l’ennesima volta.

Dopo essersi rimangiata tutte le parole di qualche anno fa, a proposito del lancio dei pigiamini da bebè, nel cestino di un piacevole dimenticatoio, mamma Sue dichiara di essere incinta di quindici settimane, tra le sorprese dei concittadini.

