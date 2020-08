Valentina Vignali senza veli sui social: “Instagram vs Reality” – FOTO

Valentina Vignali senza veli sui social: “Instagram vs Reality”. La meravigliosa giocatrice di Basket ha pubblicato delle foto insieme al suo Lorenzo

Valentina Vignali è una dei personaggi più amati di Instagram. Di una bellezza mozzafiato, ha raggiunto il picco di popolarità su Instagram negli ultimi anni, in particolar modo dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha raggiunto quella fetta di pubblico che ancora non aveva raggiunto con il suo lavoro. La televisione d’altronde è una vetrina perfetta per farsi conoscere e a Valentina in quell’occasione è tornata molto utile. Ha avuto modo di chiarire la situazione della sua rottura con Stefano Laudoni, con cui stava da lunghi quattro anni.