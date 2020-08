Aida Yespica sul davanzale e in costume: assolutamente pazzesca – FOTO

Aida Yespica incanta di nuovo la sua platea con una posa da capogiro per tutti i suoi fan, ammaliati dalla sua splendida bellezza

Sempre fotogenica e sensuale la nostra Aida Yespica, in formato super anche questa volta, di fronte alle telecamere di Instagram. La scelta di consumare le vacanze estive in territori meno aridi del solito non la esime dai click a raffica dei suoi ammirevoli fan.

La modella, showgirl di stampo venezuelano detiene un fascino e uno stile avvincente, segreto e troppo raro per poter permettersi di rimanere fuori dai radar degli “affari” dello spettacolo. Eppure durante il lockdown, Aida aveva fatto perdere quasi del tutto le sue tracce in seno alla sua splendida bellezza.

Da quando è scattato il “fuori tutti” anche lei ha risposto presente, fino a rilanciarsi definitivamente tra le amatissime e fresche montagne del settentrione tricolore.

Aida Yespica e un nuovo “bagno di folla” su Instagram in seno al suo glorioso fascino