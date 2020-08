Psichiatra hot. Paziente in cura con una scandalosa sex therapy

Psichiatra hot. Una vicenda che arriva direttamente dall’Australia parla di metodi decisamente poco ortodossi per curare la depressione

Una psichiatra australiana si è vista recapitare una sanzione di 25.000 mila dollari a causa di un suo comportamente deontologicamente poco corretto.

La professionista aveva in cura una donna che soffriva di depressione ed ansia sessuale. La persona non era solo una paziente ma lavorava anche come ragazza alla pari in casa della sua terapista.

Psichiatra hot. La cura non convenzionale

La “cura” prescritta risulta certo essere non solo anticonvenzionale ma assolutamente fuori dalla moralità comune. La psichiatra infatti ha indotto la donna ad avere rapporti sessuali con suo marito (della terapista) mentre lei stava ad osservare tutto l’amplesso. Successivamente interveniva concretamente durante l’atto mostrando alla paziente il modo corretto.

E’ intervenuto dunque il tribunale di Queensland non solo con una multa da capogiro, ma ha imposto anche severe limitazioni all’attività della dottoressa e l’obbligo di farsi visitare a sua volta da un terapista.

La psichiatra, per tamponare i danni, ha dichiarato che non vedeva nella donna una paziente ma un’amica. I suoi erano semplicemente consigli pratici ad una persona che frequentava casa sua. Non dello stesso avviso il tribunale che considera la ragazza una paziente a tutti gli effetti poiché inoltre prendeva farmaci prescritti dalla stessa dottoressa.

