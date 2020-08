Coronavirus. Speranza ai giovani: «Attenzione e prudenza»

Speranza ai giovani: «Attenzione e prudenza». Gli fa eco Zingaretti dando il via ai test a Fiumicino. Emilia Romagna a rischio, Bonaccini avverte: «Non arretriamo, la salute dei cittadini è al primo posto».

Dopo l’aumento dei contagi in tutte le Regioni d’Italia, il ministro della Salute Roberto Speranza manifesta le preoccupazioni dell’esecutivo. E manda un appello ai giovani: «Capisco che dopo il lockdown ci sia maggiore desiderio di uscire, ma si rischiano gravi danni».

Dello stesso avviso il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che afferma: «Non sprechiamo i sacrifici che abbiamo fatto, il pericolo di un ritorno indietro è reale». Per questo il segretario del Pd ha dato il via ai test all’aeroporto di Fiumicino, che rappresenta il 70% del traffico nazionale.

Speranza ricorda le tre regole fondamentali imposte a inizio pandemia che continuano ad essere valide per tutti: «Indossare la mascherina, obbligatoria al chiuso, ma va indossata anche all’aperto se si rischia di incrociare altre persone, il distanziamento sociale e lavarsi le mani».

La riapertura delle scuole

Non mancano le preoccupazioni riguardo la riapertura delle scuole. Il governo è a lavoro per consentire il ritorno negli istituti a metà settembre, in totale sicurezza. Infatti, stando alle parole di Speranza, «allo studio c’è un nuovo rapporto organico e strutturato tra sanità e scuola: non possiamo lasciare i nostri presidi da soli a gestire questa vicenda».

Ancora più serrata la posizione di Stefano Bonaccini, Presidente dell’Emilia Romagna. Lui, insieme a Luca Zaia, Presidente del Veneto, ha applicato gli interventi più stingenti nei confronti di alcune attività considerate “fuorilegge”.

Per questo ha scatenato le critiche di numerosi cittadini, a cui risponde tramite un post su Facebook: «C’è qualcuno che non ha capito perché, insieme a Luca Zaia, abbiamo deciso di dare una stretta ad alcuni locali e ha pensato bene di ricorrere agli insulti. Io non arretro di un millimetro, al primo posto va la salute delle persone.»

